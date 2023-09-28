Дослідники сну стверджують, що для бадьорого ранку чоловікам потрібно спати щонайменше 6 годин, а жінкам — хоча б на пів години довше. Проте якість сну залежить не лише від його тривалості, але й від умов відпочинку. Зовсім по-різному почуватимуться люди, які лягли спати на кариматі в наметі, двоспальному ліжку з ортопедичним матрацом та розкладному кріслі. Відтак, якщо ви хочете мати повноцінний сон, який заряджатиме енергією на весь день, — краще подбати про добре облаштоване спальне місце. Для цього виробники випускають тонкі топери, які дають можливість вирівняти будь-яку поверхню та забезпечити комфорт людині, яка відпочиває. Докладніше про особливості такого товару та його відмінності від традиційного ортопедичного — читайте в матеріалі.

Що таке топер

Якщо немає можливості купити новий матрац, або ж просто бракує відповідного ліжка, на який його можна було б прилаштувати, пропонуємо скористатися сучасною пропозицією ринку — придбати топер. Він служить як доповненням до основного матраца, покращуючи якість уже зношеної ортопедичної поверхні, так і суттєво зменшує нерівності розкладного дивана чи ліжка. Також цей товар використовують як додаткове спальне місце для гостей, яких доводиться класти на підлогу.

Класично вважається, що топери мають товщину до 7 см, футони — до 10 см (вони краще підходять для відпочинку на підлозі чи під час мандрівки), а ортопедичні — від 10 і до 60 см. Перші два варіанти скручуються в рулон, тому є компактними й універсальними в будь-яких умовах.

Переваги тонких матраців

Розрізняти футони й топери, чи вважати ці слова синонімами — не принципове питання. Головне, що ці матраци є дуже зручними та мають низку «плюсів»:

Покращують комфортність сну. Незалежно від спального місця з допомогою топера можна його змінити: зробити жорсткішим чи навпаки — м'якшим відповідно до потреб кожної конкретної людини. Також є варіанти зимових і літніх моделей, коли від наповнення залежить комфортна температура під час сну.

Вирівнюють поверхню. Якщо є необхідність реанімувати старий матрац, можна купити новий або доповнити його топером. Такі додаткові поверхні мають спеціальні гумові смуги для кріплення в кутах, щоби не сповзати. Особливо помітний ефект топера на розкладних кріслах чи диванах: вони «ховають» прогини й дають відчуття повноцінного комфорту.

Захищають поверхню від зношування та забруднень. Бо випрати чохол топера (якщо він знімається) значно легше, ніж відчистити матрац чи диван.

Можуть стати додатковим спальним місцем на випадок великої кількості гостей. Топер легко розкласти на підлозі та з комфортом на ньому виспатися. А після цього — скрутити в рулон та заховати за шафою чи в непомітному кутику дому.

Компактні. Можливість складати — суттєва перевага, якщо йдеться про матрац, який вирівнює поверхню дивана, і вдень його доводиться ховати.

Ще одна перевага — ціна. За будь-яких умов купити топер буде по кишені кожному. Тому це дає змогу хоча б тимчасово покращити спальне місце на старому матраці, або ж зекономити на покупці ліжка, якщо є зручний диван.

Особливості наповнення

Жорсткість та довговічність топера залежить від матеріалів, з якого його виготовлено. Йдеться як про чохол, так і про наповнення. Як правило, тонкі матраци мають таку серцевину:

Натуральний латекс, який виробляють із соку каучукового дерева. Він є достатньо дорогим, і вважається порівняно жорстким. Проте вирізняється довговічністю, хорошою щільністю та має антимікробні властивості. Такі матраци добре підходять людям, яким рекомендовано спати на твердих поверхнях. Серед переваг також те, що латексний топер не передає рухів партнера. Тому, навіть, якщо чоловік, жінка чи дитина крутитимуться уві сні, ви цього не відчуватимете.

Поліестер. Є штучним матеріалом і не забезпечує такого підтримання тіла, як латекс. Але він набагато м’якший і комфортніший, якщо ви не любите твердих поверхонь. Це вибір людини, яка страждає від алергії, тому не може використовувати пір’яні вироби. А також тих, хто шукає недорогий варіант покращити спальне місце, вирівнявши його чи додавши м’якості.

Піна з пам’яттю. Вважається одним із найзручніших матеріалів для топера чи матраца. Вона відтворює анатомічні особливості тіла, тому забезпечує максимальний комфорт людині, яка відпочиває. Є в міру жорсткою та м’якою, відтак добре вирівнює поверхню та зменшує тиск на суглоби.

Варто знати, що в одному топері можуть бути поєднані різні типи матеріалів: латекс, кокосова, койра, термошар та інші. Є моделі із сучасними варіантами мікроволокон та інших технологічних винаходів. Відтак підбирати тонкий матрац потрібно відповідно до конкретних запитів.

Вибираємо топер: важливі нюанси

Незалежно від того, чи ви шукаєте якомога дешевший варіант, чи навпаки — міцніший, товарів буде багато. Тому перед покупкою рекомендуємо зважити всі за і проти. Ключові критерії для вибору:

Для кого купуєте матрац.

Чи є людина алергіком.

Які завдання має вирішити покупка топера.

Де буде розміщуватися.

Розмір матраца.

Вага людини.

Дитині, а також дорослим із проблемами опорно-рухового апарату потрібна жорсткіша поверхня, підліткам та решті можна купувати м'які моделі. Ще має значення, про який саме тип алергічних реакцій ідеться. У когось організм відчуватиме дискомфорт від латексу, комусь не підійде натуральна шерсть. Обов’язково потрібно враховувати індивідуальні особливості.

Якщо ви шукаєте тимчасову поверхню, яка вирівнюватиме диван чи старий матрац, краще брати недорогу модель. Коли ж мова йде про альтернативу ортопедичному товару, тоді варто подбати про якісне наповнення. Так, для диванів краще вибирати топери до 6 см заввишки й з можливістю легко скрутити, щоби заховати, застеливши спальне місце. Для облаштування гостьового ліжка на підлозі будуть зручнішими жорсткіші моделі до 10 см. Для походів та мандрівок вигідною буде покупка тонкого виробу 4-5 см заввишки з піни. А от для постійного використання замість ортопедичного матраца краще вибирати надійний топер із кількома шарами наповнення і хорошою прошивкою чохла.

Від того, де буде розміщуватися, залежить, чи потрібні вам фіксаційні гумові ремінці в кутах, чи ні. Розмір матраца визначає, чи буде він добре триматися на спальному місці. Надто великі чи замалі створюватимуть дискомфорт.

Якщо ви важите до 80 кг, можна купувати будь-який варіант. Коли маса сягнула понад 90 кг — причина розглядати моделі заввишки щонайменше 8 см. Універсальний варіант щодо співвідношення якості та ціни — виготовлені з латексу чи піни, товщиною 8 см і зі змінним чохлом.

Як доглядати за топером

Перше, що потрібно розуміти, — йдеться не про повноцінний матрац. Тому, як правило, такі моделі випускають без змінних чохлів. Відтак краще придбати його додатково, щоб мати можливість випрати й освіжити спальне місце.

Інші важливі рекомендації щодо догляду

Вибирати топер за розміром, бо, якщо він буде завеликим, його краї звисатимуть та із часом деформуються.

Не згинати матрац. Краще його скрутити - це допоможе уникнути небажаних заломів та подовжити термін використання.

Оскільки прання таких виробів є неможливим, ними потрібно час від часу проходити пилосмоком. Також можна провітрювати, але в горизонтальному положенні. Робити це рекомендують хоча б 1 раз на 3 місяці. Але точно не потрібно вибивати топер - так легко пошкодити наповнювач чи зібрати його докупи.

Якщо вибираєте виріб для довготривалого користування, подбайте про знімний чохол, який можна буде випрати чи із часом поміняти.

Також рекомендують міняти розміщення тонкого матраца (місце для голови перевертати до ніг), якщо він виготовлений з одного матеріалу. Це допоможе запобігти просіданню та дасть змогу рівномірно розподіляти навантаження впродовж довшого часу. Якщо у вас кількашарова модель, робити такі маніпуляції не потрібно, бо для сну буде призначений лише один бік топера.

Якщо залишаються сумніви щодо найкомфортнішої моделі, можна звернутися за консультацією до магазину "Світ Матраців". Тут допоможуть підібрати варіант, який відповідатиме ваговим, віковим та іншим індивідуальним потребам кожної людини. Усі пропозиції, які легко роздивитися на сайті є сертифікованими та мають гарантію якості від виробника. Тому під час оформлення покупки ви будете впевнені в надійності товару. Для зручності можна замовити доставку та провести оплату онлайн чи в момент отримання, або ж забрати покупку з магазину, скориставшись тими ж варіантами розрахунку.