Слідом за США дозвіл на використання своєї зброї для ударів по території росії дала влада Німеччини. Про це оголосив 31 травня офіційний представник уряду Штеффен Хебештрайт, передає Die Welt.

Застосування німецької зброї також обмежується фронтом на харківському напрямі. За словами Хебештрайта, в останні тижні Україна зазнала нападів, "особливо в Харківській області, з позицій, що знаходяться в безпосередній близькості від кордону з росією".

Ми переконані, що згідно з міжнародним правом Україна має право захищатися від цих атак.

Застосування німецької зброї обмежується фронтом на харківському напрямі і на глибину не далі 40 км від кордону.

Удари можуть завдаватися самохідними гаубицями Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ Mars II (аналог HIMARS).

Поставляти далекобійні ракети Taurus з дальністю ураження до 500 км уряд ФРН поки що не має наміру.

Нагадаємо, що президент США Байден дозволив Україні бити з HIMARS, GMLRS та артилерії по росії.