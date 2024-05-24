Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України [ Редагувати ]
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 і РСЗВ HIMARS.
Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
Повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки від Німеччини виглядає наступним чином:
- десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);
- 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
- 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
- 8 500 снарядів 155 мм;
- 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
- 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
- одна броньована інженерна машина DACHS;
- одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- чотири протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;
- два протимінні плуги;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 світлодіодних ламп;
- 530 штурмових гвинтівок MK 556;
- 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
- 111 гвинтівок CR 308;
- 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.
Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.
Раніше ми писали про те, що Естонія виділила понад 600 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні.
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