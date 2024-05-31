В Україну повернули 5 дітей-сиріт, яких росіяни викрали з Миколаївщини [ Редагувати ]
П'ять дітей-сиріт, яких спершу утримували росіяни на окупованій території і потім вивезли до росії, повернули до України.
Про це повідомив Микола Кулеба, засновник організації Save Ukraine.
Усі ці діти виховувалися в Новопетрівському інтернаті Миколаївської області. Після початку повномасштабної війни вони провели перші три місяці на лінії фронту, приховуючись від бомб та ракет у підвалах без достатньої їжі та води.
У середині липня 2022 року дітей під загрозою автоматичних зброй викрали росіяни і перевезли на окуповану територію, повідомив Кулеба.
Спочатку дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації. Щодня до них приходили військові, перевіряли, чи намагаються хтось втекти, забороняли спілкуватися з рідними та погрожували.
У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх до Криму, а пізніше — до міста Анапа Краснодарського краю. Вже звідти дітей вдалося вивезти до Грузії, а звідти — до України, де їх зустріли опікуни.
Кулеба додав, що за підтримки організації Save Ukraine з Росії повернули вже 356 дітей, з них 90 — це діти-сироти.
по темі
З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося вивезти три родини,
Ще шістьох дітей — одну дівчинку та пʼятьох хлопчиків у віці від 5 до 12 років — повернули з тимчасово окупованих територій Херсонської області
Рішення Сполучених Штатів дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по військових цілях у росії не поширюється на далекобійні ракети ATACM
Міністерство оборони України закликало народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт про створення Військової поліції
Навіть під час загальної мобілізації є категорії чоловіків, які вважаються непридатними до військової служби за станом здоров'я