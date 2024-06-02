Зеленський зустрівся з главою Пентагону: що обговорювали [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили постачання зброї та гарантії безпеки для України.
Про це повідомляється у Зеленського у Telegram.
Зустріч українського президента та глави Пентагону пройшла на полях азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.
Сторони обговорили оборонні потреби України, посилення системи ППО, коаліцію F-16 та підготовку двосторонньої безпекової угоди.
Дякую президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій.
Раніше Зеленський заявив, що Україні потрібні додаткові Patriot та розширення поставок F-16.
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