ЗСУ стримують ворога у Вовчанську: останні новини з фронту [ Редагувати ]
Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою. Сили оборони стримують натиск ворога у Вовчанську. У місті та його околицях точаться жорстокі бої. Лише зранку з території Бєлгородщини окупанти скинули на Вовчанськ, Старий Салтів, Старицю, Іванівку та Білий Колодязь 16 керованих авіабомб. Докладніше про обстановку на фронті у нашому огляді.
Харківський напрямок лишається вкрай тяжким. Сили оборони стримують натиск ворога у Вовчанську. У місті та його околицях точаться жорстокі бої. На кадрах штурмової бригади Лють обстріл наших позицій. Та він ворогу не допоміг. Нашим штурмовикам вдалося відтіснити росіян з позицій. А тут робота прикордонників "ДОЗОРу". Наші воїни мають просування у міській забудові.
Спецпризначенці загону дозор в кращих традиціях попередників захищають наші землі від ворожого чобота. Наші воїни б'ють московитів на вулицях Вовчанська.
Зросла кількість боїв на Куп'янському напрямку. У фокусі ворога Табаївка та Синьківка.
Там, де не може просунутися - нещадно гатить з авіації та артилерії. То ж евакуація цивільних триває. Напередодні з Липців поліцейські вивезли зо три десятки людей.
Логістичні шляхи окупантів під Кремінною - головна ціль для наших дронників з Азову. Ось кадри ефективного знищення ворожої піхоти, автомобільної та броньованої техніки росіян. Але противник не полишає своїх планів. Нищить та випалює українську землю. Ці моторошні кадри з Серебрянського лісництва.
Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:
З різних видів озброєння росіяни вдарили по Стельмахівці та Куземівці. Упродовж доби окупанти 17 разів спробували протиснути нашу оборону на Лиманському, Сіверському та Куп'янському напрямках.»
Намагається просуватися противник і на Краматорському напрямку. На цих кадрах бійці "Айдару" з Іванівського за допомогою FPV викурюють росіян з їхніх сховків. Гаряче і в районі Часового Яру. Та наші воїни стримують натиск ворога.
На Покровському напрямку Сили оборони теж відбивають штурми. На цих кадрах - ураження скупчення російської піхоти під Соловйовим бійцями 47-ї окремої механізованої. Пекло для окупанта влаштовують й під Новоолександрівкою. На Курахівському напрямку - теж гаряче.
За даними Генштабу ЗСУ:
На Курахівському напрямку три спроби ворога наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. За уточненою інформацією, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 200 окупантів вбитими та пораненими, знищено п'ять танків, п'ять БМП, один БпЛА, автомобіль та два склади боєприпасів. Пошкоджено чотири танки та дві бойові броньовані машини.
Не припиняє ворог тероризувати й цивільних. Минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донеччини: одна людина загинула, вісім, зокрема й дитина, поранені
А ці кадри з Мирнограда, коли ворог напередодні ворог скинув авіабомби.
П'ятеро людей дістали поранення. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції. Внаслідок обстрілу зруйновано заклад дошкільної освіти, пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, три цивільні авто.
Чому росіяни вже вдруге вподобали стріляти у це місце - не зрозуміло. Це звичайний цивільний об'єкт. Дитячий садочок. І нічого військового тут абсолютно нема. Місцеві кажуть: прокинулися вночі від такого потужного вибуху, що було дуже лячно.
Поліцейські задокументували чергові докази воєнного злочину рф. Матеріали передали в СБУ. Тим часом місцевих закликають не зволікати та виїжджати, аби вберегти життя.
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