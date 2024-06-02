У Львові відкрили виставку дитячих картин та встановили рекорд [ Редагувати ]
Мистецтво заради перемоги! У Львові в одному залі представили понад 2 тисячі унікальних дитячих картин. Маленькі митці з усієї країни та закордону у своїх роботах зобразили сьогодення України, і зокрема Перемогу. Про мрії в дитячих малюнках - сюжет Христини Гашенко.
Сльози на обличчі, розбиті будинки та янголи, які бережуть Україну. Таких картин тут понад 2 тисячі. Кожна - унікальна і неповторна. Бо діти малювали те, що відчувають.
Тут є різні брами, відомі місця, які знають люди, які не були в Херсоні.
А ще посмішки на обличчі людей та скибка великого херсонського кавуна. Таким його бачать маленькі митці з Херсона. 9-річна Марія з батьками рідне місто покинула на початку повномасштабного вторгнення. Втім через постійні ворожі обстріли повертатися додому поки що не планують.
Марія, учасниця виставки:
Можна просто вийти на вулицю і більше із неї просто не повернутися.
Життя в підвалі дитини під покровом ангела намалювала 10-річна Вероніка з Харкова. Дівчина з батьками провела чимало часу в укритті, ховаючись від російських снарядів, аж поки родина не переїхала на захід України.
Вероніка, учасниця виставки:
Я хотіла показати іншим людям, як це жити у підвалі.
Людмила, мама Вероніки:
Війну 24 го лютого ми пізнали, скажемо так, із перших часів, і тому то не дивно, що вона те малює. І дійсно це повністю відображає те, що у нас було, але добре те, що в її малюнку головне - ангел, який усіх спасе і закінчиться добре.
Закривавленого ангела з 6 малюнків зобразили діти з прифронтових сиротинців. Кожну роботу підписали назвами міст, які найбільше постраждали від російських обстрілів.
Іванна Богонець, жителька Тернопільської області:
Діти яскраво виражають свої почуття, те що вони думають, те що вони мріють. Їхні роботи унікальні самі по собі. Картина, яка викликає емоцію - це шедевр. Повз таку картину не можливо пройти, вона дійсно викликає емоцію.
Серед робіт - особлива картина на вигнутому склі. Ангелів миру намалювали 14 дітей зі східних та південних областей України.
Ксенія, учасниця виставки:
Янголи втілюють саме мир, і вони як захисники із небес допомагають.
Цю картину представники Книги світових рекордів визнали найбільшою в Україні.
Найбільша картина розписана акрилом на гнучкому склі у виконанні українських дітей та художників, висота - 1,4 метра, довжина - 17 метрів.
Частину дитячих робіт з виставки вже показували у двадцяти семи країнах світу, зокрема в Південній Кореї, Японії, Туреччині та Норвегії. Організатори називають юних художників інформаційними воїнами, які розповідають правду про війну в Україні.
Ольга Михайлюк, мисткиня, організатор виставки:
Мета цієї виставки - такий марафон, який повинен далі продовжуватися. По-перше, він повинен охопити всі континенти світу, тому що Україна повинна зараз бути у світі акцентом. І мир для України дуже важливий, ми воюємо через те, що ми мусимо воювати, але наші діти й наш народ хоче миру.
Уже наступного місяця своїми малюнками про життя під час війни діти розкажуть жителям Ізраїлю та Німеччини.
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