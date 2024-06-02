За тиждень європейці обиратимуть Європарламент. Від результатів цього голосування залежатиме подальша внутрішня і зовнішня політика всього Євросоюзу, а отже, і питання підтримки України. Ці вибори призведуть до перестановок у топменеджменті Євросоюзу.

Зокрема в Єврокомісії, яка ініціює та впроваджує законодавчі зміни. Про кандидатів на посаду голови цієї інституції розкаже Ірина Іванова.

Урсула фон дер Ляєн, кандидатка на посаду голови Єврокомісії ("Європейська народна партія"):

Коли я запитую в людей, чого ви чекаєте від Європи, відповідь завжди одна й та сама. Їм потрібна сильна Європа. Їм потрібна Європа, яка дбає, захищає і процвітає. І я готова згуртувати більшість для міцної Європи, бо центр мусить триматися.

З такими словами нинішня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, кандидатка від Європейської народної партії, звернулася до виборців під час останніх телевізійних дебатів. Політикиня стала першою жінкою на посаді голови цієї інституції й має намір лишитися на другий термін. На її першу пʼятирічку припала глобальна пандемія ковіду та перша за понад 70 років війна на європейському континенті.

Ірина Іванова, кореспондентка:

За каденції фон дер Ляєн Україна - після повномасштабного вторгнення росії - отримала майже 90 мільярдів євро фінансової підтримки. Понад чотири мільйони українців одержали тимчасовий захист в ЄС, Україна отримала статус кандидата на вступ, росія дістала 13 пакетів економічних санкцій та замороження всіх активів за кордоном, а сам блок розширив свій багаторічний бюджет, щоб фінансову допомогу Україні зробити сталою на найближчі роки. Наприкінці каденції позиція Урсули фон дер Ляєн незмінна - Київ повинен виграти війну.

Щоб отримати шанс переобратися, партія цієї кандидатки "Європейська народна" повинна перемогти на виборах. Адже процедури прямого голосування за голову Єврокомісії не існує. Кожна партія пропонує свого висуванця. Так "Європейські соціалісти" роблять ставку на Ніколя Шмідта, політика з Люксембургу. Нині він обіймає посаду єврокомісара з питань зайнятості та соціальних прав. Засуджує російську агресію і проти миру на умовах Кремля.

Ніколя Шмідт, кандидат на посаду голови Єврокомісії ("Партія європейських соціалістів"):

Ми не вибирали війну. Не вибирали загрози з боку росії та фашистський режим у москві. Тому надзвичайно важливо захищати наше вільне життя, наші цінності, інвестувати в оборону. Але це не означає, що ми не повинні інвестувати в нашу соціальну згуртованість.

"Європейська партія зелених" висуває кандидатом німецьку депутатку Террі Райнтке. Вона співголова цієї політичної групи в Європарламенті. У маніфесті її партії перед виборами вказано, що ця політсила розділяє боротьбу українського народу за свободу, мир та членство в Євросоюзі. Також партія Райнтке виступає за відмову від економічної залежності від авторитарних режимів, таких як росія.

Террі Райнтке, кандидатка на посаду голови Єврокомісії ("Європейська партія зелених"):

Ми не можемо допустити повторення залежності від імпорту копалин, як це було з росією, від інших автократій у світі. Тому те, як ми можемо ліпше переробляти ресурси, має стати основним питанням нашого ведення бізнесу в Європі.

Кандидатів представили ще дві партії. Італієць Сандро Ґозі номінований від партії "Оновити Європу". Каже, Європа має бути сильна військово та дипломатично, адже путін не зупиниться на Києві. Він підтримує розширення Євросоюзу та вступ України. "Європейські ліві" номінували свого лідера, австрійця Вальтера Баєра. Хоча його політична сила засуджує російське вторгнення в Україну, сам кандидат виступає за дипломатичний розвʼязок війни. Каже, настав час домовлятися. Баєр схвалює риторику Папи римського Франциска, який раніше закликав показати мужність білого прапора. На яких умовах - Баєр не уточнює.

Ірина Іванова, кореспондентка: