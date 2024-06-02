Ситуація по енергетиці продовжує бути складною - Гринчук [ Редагувати ]
Ситуація продовжує бути складною, оскільки за останні більше двох місяців росіяни прицільно б'ють по енергетичних об'єктах і, на жаль, за весь цей період ми маємо великі втрати і по генерації, і пошкодження об'єктів системи передачі. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.
"Ситуація продовжує бути складною, оскільки за останні більше двох місяців росіяни прицільно б'ють по енергетичних об'єктах і, на жаль, за весь цей період ми маємо великі втрати і по генерації, і пошкодження об'єктів системи передачі. На сьогодні ми робимо все можливе, щоби забезпечити наших споживачів електроенергією, але ми повинні розуміти, що через те, що система зазнала значних вражень, можливі перебої з електропостачанням. Ми доводимо до операторів систем розподілу ліміт споживання для споживачів", - зазначила Гринчук.
Вона додала: "На жаль, тієї генерації і того стану енергетики, в якому ми знаходимось зараз навіть з використанням можливостей імпорту нам не завжди вистачає для того, щоб покривати дефіцит той, який є в системі. Крім того, проводиться ремонтна кампанія, оскільки традиційн весна-літо - це технічне обслуговування нашого обладнання, без якого неможливо обійтись".
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