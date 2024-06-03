У КП "Київекспертиза" під керівництвом Михайла Хорошевського днями відбулись обшуки у зв'язку з підозрами у масштабному розкраданні коштів, призначених для усунення наслідків повітряних атак. Правоохоронці вважають, що підрядники могли умисно завищувати вартість робіт у два-три рази, а у схемі з "відкатами" за такі тендери можуть бути задіяні певні службовці Департаменту фінансового аудиту КМДА.

Редакція СтопКору дослідила наявні у відкритому доступі матеріали кримінальної справи, в якій фігурують столичні комунальники та підрядні організації, а також отримала інсайд стосовно ймовірного механізму багатомільйонного "дерибану" бюджетних коштів.

Подробиці – у розслідуванні журналіста Ігоря Хмурого.

Отримана репортерами інформація вказує на можливий зв'язок між директором КП "Київекспертиза" Михайлом Хорошевським та колишнім і нинішнім керівниками Департаменту фінансового аудиту КМДА – Геннадієм Плісом та Оксаною Колтик відповідно. За попередніми даними, вартість робіт під час тендерів могла бути свідомо завищена у декілька разів, а умови закупівель містили специфічні пункти. Це може свідчити про те, що їх прописували під заздалегідь визначених переможців.

Вже після підписання актів виконаних робіт чиновники отримували "відкати" у розмірі 10-15% від вартості підряду, стверджують анонімні джерела.

Крім того, як стало відомо СтопКору, КП "Київекспертиза" офіційно отримує 1,5% за проведення технагляду на всіх об'єктах, включаючи ті, що постраждали від російських атак. Загалом за час повномасштабної війни КП дев’ять разів замовляло обстеження пошкоджених об’єктів, часто – не безальтернативній основі.

За даними фактами Нацполіцією восени 2022 року було розпочато кримінальне провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів на усунення наслідків агресії рф у Києві. У матеріалах справи фігурують КП "Київміськсвітло", КП "Київекспертиза" та підрядна компанія.

Нагадаємо, нещодавно окружна прокуратура Подільського району Києва вирішила передати до суду обвинувальний матеріал проти тимчасового виконавчого директора Комунального підприємства "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва". Ідеться про завищення цін на оренду техніки на 24 млн грн під час будівництва Подільського мосту.