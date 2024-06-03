Колишній генеральний директор "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, який втік з України, завів державну компанію у борги і намагається через суд стягнути з неї річну премію. Про це у Facebook повідомив Олександр Кочетков.

За даними, які він оприлюднив, у 2022 року ОГТСУ показав майже 50 млрд грн збитків, а у 2023 році (тобто, одразу, як Макогона звільнили) вийшов на 11,3 млрд грн прибутку і виплатив дивіденди. У 2024 році компанія теж показує "плюс". Ця інформація вперше з'явилася після зустрічі керівництва ОГТСУ з міжнародними партнерами. Слайд з відповідної презентації опублікував Кочетков.

Фото: facebook/Alexandr Kochetkov

"Нешановному "експерту" не вистачило навичок і знань, щоб утримувати на плаву прибуткову компанію? Чи не вистачило сили волі, щоб контролювати власні апетит і руки? Просто оцініть: Макогон загнав у "мінус" одну з найпотужніших і найрозгалуженіших мереж магістральних газогонів у світі. Отримав кримінальну справу і чкурнув з України", – написав Кочетков.

Нещодавно стало відомо, що Макогон позивається до ОГТСУ і намагається відсудити премію за 2021 рік. Йдеться про 10,5 млн грн або 125,35% від річного посадового окладу. З цього виходить, що його щомісячна зарплата на посаді становила близько 700 тисяч гривень.

Як повідомлялось раніше, 18 вересня 2022 року, через два дні після власного звільнення, Макогон виїхав з України нібито у "відрядження" і досі не повернувся. Державне бюро розслідувань веде розслідування зловживань у компанії. Як пише Кочетков, подейкують, що наразі Макогон перебуває в Канаді.

"Звідти йому видніше, як нам рятувати енергетику, тож він і строчить свої "експертні" пости з умовного Монреалю… Тож якщо натрапите у стрічці на чергові повчання, як нашій країні жити, від новоспеченого діаспорянина, запитайте в нього, а що по премії? І головне: коли чекати в Україні?" – написав Кочетков.