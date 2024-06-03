У вівторок, 4 червня, у Києві відключення світла, ймовірно, відбуватиметься і в період дії так званих "сірих" графіків. Про це попереджає "ДТЕК Київські електромережі".

"За наказом НЕК Укренерго, завтра, 4 червня, по всій території України діятимуть обмеження на електроспоживання з 00:00 до 24:00.

Також НЕК Укренерго прогнозує на завтра збільшення дефіциту. Причина - зростання обсягів споживання через спеку та зменшення імпорту.

Виділених нашому місту лімітів вистачить на 74% від потреб. Тому впродовж доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Якщо дефіцит буде зростати, то доведеться застосовувати відключення в світло-сірій зоні графіків також", - йдеться у повідомленні.

А на Дніпропетровщині у вівторок, 4 червня, відключення світла не прогнозуються, повідомляє ДТЕК.

Доведені Укренерго ліміти дозволяють НЕ застосовувати в Дніпропетровській області графіки відключень.

4 червня в Україні впродовж усього дня та в усіх регіонах діятимуть ліміти споживання електроенергії.