У Києві 4 червня відключатимуть світло навіть у сірих зонах - ДТЕК [ Редагувати ]
У вівторок, 4 червня, у Києві відключення світла, ймовірно, відбуватиметься і в період дії так званих "сірих" графіків. Про це попереджає "ДТЕК Київські електромережі".
"За наказом НЕК Укренерго, завтра, 4 червня, по всій території України діятимуть обмеження на електроспоживання з 00:00 до 24:00.
Також НЕК Укренерго прогнозує на завтра збільшення дефіциту. Причина - зростання обсягів споживання через спеку та зменшення імпорту.
Виділених нашому місту лімітів вистачить на 74% від потреб. Тому впродовж доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Якщо дефіцит буде зростати, то доведеться застосовувати відключення в світло-сірій зоні графіків також", - йдеться у повідомленні.
А на Дніпропетровщині у вівторок, 4 червня, відключення світла не прогнозуються, повідомляє ДТЕК.
Доведені Укренерго ліміти дозволяють НЕ застосовувати в Дніпропетровській області графіки відключень.
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