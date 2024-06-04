З 24 лютого 2022 року по 4 червня 2024 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 512 420 осіб (+1290 за добу). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За добу знищено 15 танків, 18 броньованих машин, 65 артилерійських систем, три засоби ППО та 27 безпілотників.

Крім того, з початку війни знищені:

7794 (+15) танків

15020 (+18) бронемашини

13345 (+65) артилерійських систем

1092 (+2) РСЗВ

827 (+3) засоби ППО

357 (+0) літаків

326 (+0) вертольотів

10766 (+27) БПЛА оперативно-тактичного рівня

2268 (+0) крилатих ракет

27 (+0) кораблів/катерів

1 (+0) підводний човен

18228 (+69) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

2211 (+12) одиниця спеціальної техніки.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ розгромили колону росіян FPV-дронами у Курській області.