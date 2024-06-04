Генштаб оновив втрати рф в Україні [ Редагувати ]
З 24 лютого 2022 року по 4 червня 2024 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 512 420 осіб (+1290 за добу). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За добу знищено 15 танків, 18 броньованих машин, 65 артилерійських систем, три засоби ППО та 27 безпілотників.
Крім того, з початку війни знищені:
- 7794 (+15) танків
- 15020 (+18) бронемашини
- 13345 (+65) артилерійських систем
- 1092 (+2) РСЗВ
- 827 (+3) засоби ППО
- 357 (+0) літаків
- 326 (+0) вертольотів
- 10766 (+27) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 2268 (+0) крилатих ракет
- 27 (+0) кораблів/катерів
- 1 (+0) підводний човен
- 18228 (+69) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 2211 (+12) одиниця спеціальної техніки.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ розгромили колону росіян FPV-дронами у Курській області.
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