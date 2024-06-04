У вівторок, 4 червня, в Одесі після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух. Цивільних закликають перебувати у безпечних місцях. Про це повідомляється в Telegram-каналі міського голови Одеси Геннадія Труханова.

О 09:27 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена на той момент повітряна тривога.

Вже через хвилину, о 09:28, Труханов повідомив про вибух у місті. Зокрема закликав цивільних перебувати у безпечних місцях.

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