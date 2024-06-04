В Одесі пролунав вибух: рф атакувала місто [ Редагувати ]
У вівторок, 4 червня, в Одесі після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух. Цивільних закликають перебувати у безпечних місцях. Про це повідомляється в Telegram-каналі міського голови Одеси Геннадія Труханова.
О 09:27 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена на той момент повітряна тривога.
Вже через хвилину, о 09:28, Труханов повідомив про вибух у місті. Зокрема закликав цивільних перебувати у безпечних місцях.
Раніше ми писали про те, що кількість постраждалих від удару рф по Дніпру зросла.
по темі
У вівторок, 4 червня, в ефірі телемарафону "єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів про оперативну ситуацію в місті після ранкових ударів рф
Кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Харкова зросла
У ніч на 26 травня, росія влаштувала черговий масований удар по Україні
У місті Жмеринка Вінницької області через падіння уламків ворожого ударного безпілотника були пошкоджені житлові будинки
У Харкові кількість загиблих через російський бомбовий удар по гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня збільшилася більш ніж удвічі