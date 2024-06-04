Кількість постраждалих від удару рф по Дніпру зросла: в ОВА розповіли деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 4 червня, в ефірі телемарафону "єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів про оперативну ситуацію в місті після ранкових ударів рф.
Внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено, як завжди, цивільна інфраструктура: багатоповерхівки лікарня, також приватні будинки, понад 15 автівок або знищення або пошкодження. Також наразі працюють всі необхідні служби, долучилися благодійники, допомагають будівельними матеріалами, щоб затулити вікна і накрити дахи. Хоча б тимчасово.
Також він розповів про те, що відомо на цю мить про стан постраждалих, якої допомоги вони потребують.
Уже постраждалих семеро, з них двоє дітей: одномісячне немовля, яке лікується амбулаторно, сімнадцятирічний юнак, він у стані середньої важкості. Наразі відомо, що він знаходиться в одній з лікарень міста, там є оперативне втручання.
"Також постраждали дві дорослі людини: жінка 36 років та 37 років чоловік. У стані середньої важкості вони знаходяться в лікарні міста Дніпро", - додав він.
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