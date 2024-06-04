На воді, але без води. Так Миколаїв живе відтоді, як у квітні 2022 року росіяни перебили водогін. Він тягнеться на понад 70 кілометрів з Дніпра. Саме ним Миколаїв отримував питну воду. Полагодити труби нині неможливо, оскільки частина з них пролягає через окуповану територію. Та в місті знайшли спосіб забезпечити миколаївців чистою водою. Як саме - розкаже Єлизавета Кротик.

Наталя щодня виходить у двір, щоби набрати питної води.

Наталія, жителька Миколаєва:

Кожен день майже, кожен день. По дві баклажки набираю, вистачає на два-три дні, на два скоріш за все. Наповнюю, запас у мене є, звичайно. Я не купую воду, тільки тут беру, близько, беру кожен день.

Цю воду Наталія використовує для приготування їжі. Бо з кранів тече технічна.

Наталія, жителька Миколаєва:

Тільки для пиття використовую, для приготування їжі, але я її кип'ячу, нормальна вода, тільки все одно кип'ячу.

Проблеми з водопостачанням у Миколаєві почалися ще у квітні 2022 року. Тоді росіяни обстрілами пошкодили водогін Дніпро-Миколаїв. Довгий час крани були сухими взагалі. Зараз - ні. Але вода там технічна. Щоби люди мали доступ до питної води, комунальники час від часу змінюють джерела, фільтрують воду. Просто зараз - змінюють спеціальні картриджі та мембрани в системі фільтрації.

Це корпуси, в які встановлюються мембрани - вони всередині. Ми замінюємо їх і всі елементи, що фільтрують, які є на цій установці.

Юрій Мельник, майстер служби з обслуговування систем водопостачання:

У нас є планові регламентні роботи з обслуговування і є аварійні, а також є ситуативні - ситуація в місті змінюється, якість води змінюється, переключаємо з одного джерела на інший, тому в процесі цього виконуються деякі роботи з обслуговування. Зараз вона працює від водопроводу, якщо в місті виключають водопровід, то потім, коли включають, вода коричнева. Це все може забруднювати. Головний критерій - у нас не забруднений фільтр, а тиск до і після, якщо є перепади, то ми змінюємо.

Забезпечити миколаївців чистою водою - завдання не з дешевих, наголошують посадовці. Із закупівлею витратних матеріалів допомагають міжнародні партнери. Цього разу річний запас профінансувала Німеччина.

Микола Логвінов, директор ОКП "Миколаївоблтеплоенерго":

Мембрани, картриджі, засипка - коштують великих грошей. На місяць близько 2 мільйонів гривень обходяться нам утримання цих станцій. Дякуючи німецьким партнерам, благодійному фонду "GIZ", які нам надав ці матеріали, і їх нам має вистачити на рік обслуговування цих станцій, тому що якісь води в мережі постійно змінюється, вона є не якісною, тому ці матеріали дозволяють нам надавати питну воду для Миколаєва.

Загалом у Миколаєві працює 81 точка роздачі питної води. Щомісяця містяни отримують тут близько 10 мільйонів літрів.