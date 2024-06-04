Петро Порошенко наказав перенести запланований з'їзд «Європейської солідарності», на якому його мали переобрати головою партії, аби депутати не отримали повістки. Про це пише політичний експерт та блогер Сергій Іванов, повідомляє УНІАН.

Виявляється, планувався зʼїзд партії «Євросолідарність», на якому мали переобрати Порошенка головою. Але Порошенко дав команду перенести захід, аби його депутати не отримали повістки. В центральному офісі «ЄС» - паніка, адже Порошенка потрібно переобрати, а ким - немає. Регіональні порошенківці масово захворіли на блокпостофобію, розуміючи, що доведеться предʼявити облікові документи та відвідати ВЛК”, - пише Сергій Іванов.

За словами Іванова, наразі питання в якому форматі тепер пройде з’їзд - не вирішене. Можливо його проведуть у зумі, або на нього приїдуть лише жінки-делегати.

“Найсмішніше, що абсолютна більшість цих делегатів сьогодні не можуть переобрати власного «гетьмана», оскільки бояться вʼїхати до столиці. Лаврська намагається тиснути, але їй обґрунтовано нагадують, що не всі мають бронь, як Лаврська. Хто б міг подумати, що в 2024-му мем «хай сини Порошенка воюють» звучатиме від депутатів Порошенка. Ба більше, що місцеперебування синів у лавах Лондонської ТРО - загальновідоме і викликає питання навіть у найзатятіших апологетів сивочолого”, - зазначає Іванов.

Як повідомлялось раніше, Порошенко вимагав від Німеччини не фінансувати допомогу українським біженцям за кордоном, однак він має двох військовозобов’язаних синів, які переховуються від призову в Лондоні.