Зеленський відвідає Францію 6 червня: у Макрона розповіли деталі [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію у четвер, 6 червня, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, повідомляє BFMTV.
Зеленський прибуде до Франції, щоб взяти участь у заході на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.
У п'ятницю, 7 червня, президент України зустрінеться з Макроном у Єлисейському палаці.
У той час, коли російські удари постійно посилюються на лінії фронту та по енергетичній інфраструктурі, два президенти обговорять ситуацію на місцях та потреби України, - уточнюють у Макрона.
У Єлисейському палаці додали, що така зустріч стане продовженням конференції на підтримку України, яка відбулася у Парижі 26 лютого. Тоді президент Франції вперше допустив відправлення військ країн Заходу до України.
Також у п'ятницю, 7 червня, очікується, що Зеленський виступить перед Національною асамблеєю Франції (нижня палата парламенту). Також він проведе зустріч із головою Національної асамблеї Яель Браун-Піве.
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