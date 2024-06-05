Прикордонники Фінляндії регулярно фіксують "повітряні об'єкти" на кордоні з російською федерацією.

Про це повідомив заступник командувача Прикордонної служби Північної Карелії Самулі Мутонен.

Як розповів Мутонен, взаємодія між фінськими та російськими прикордонниками не змінилась, втім "життя" Прикордонної служби загалом потерпіло серйозних змін за останній рік.

"Ми регулярно спостерігаємо повітряні об'єкти, але я не буду вдаватися в подробиці, які саме", - заявив він.

У тому ж числі Мутонен відзначив, що загроза гібридного впливу з боку Росії залишається великою. На території агресора залишаються люди, які б бажали потрапити до Фінляндії.