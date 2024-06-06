Призначення житлово-комунальних субсидій: Марчак назвала критерії [ Редагувати ]
У четвер, 6 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак розповіла про критерії призначення житлово-комунальних субсидій.
Так, за її словами, критерії призначення житлово-комунальних субсидій є наступними:
- Перший, ключовий критерій, - який розмір видатків ваша родина несе на оплату ЖК послуг, за загальним правилом вони не мають становити більше, ніж 15% ваших доходів родини. Якщо ви відчуваєте, що видатки на ЖК послуг є вищими за 15 %, ви можете звертатись по житлово-комунальні субсидії. Але якщо родина є малозабезпеченою, чи має низький дохід, тоді ось цей відсоток не 15%, а в деяких випадках - 7% чи 5%. Це розраховується за формулою, яка виписана в законодавстві.
- Другий важливий критерій - скільки ви споживаєте. На різні типи споживання для родин, які проживають в багатоповерхівках, чи ті, хто проживають у власних будівлях, є різні соціальні нормативи. Держава оплачує обсяг спожитих енергоресурсів в межах соціальних нормативів.
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