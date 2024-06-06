Кенійський легкоатлет Ронекс Кіпруто дискваліфікований на шість років за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляється на сайті Незалежного органу боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

Спортсмена тимчасово відсторонили від змагань 11 травня 2023 року, його дискваліфікація завершиться 10 травня 2029 року.

Згідно з висновком AIU, кенійський бігун довгий час був залучений до схеми допінгу. Перші порушення, виявлені в його антидопінговому паспорті, датуються липнем 2018 року. Починаючи з цієї дати, всі результати спортсмена були анульовані.

Кіпруто буде позбавлений нагороди за третє місце на чемпіонаті світу 2019 року в бігу на дистанцію 10 000 метрів. Також він втратить світовий рекорд у бігу по шосе на 10 км, встановлений ним з результатом 26 хвилин і 24 секунди.