Одною з основних проблем в Україні наразі є нестача робочої сили через мобілізацію.

Про це розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко.

Свириденко зауважила, що важливим викликом для економіки стала мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ.

"Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці", - наголосила міністр.

Вона пояснила, що перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці.

"ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу", - пояснила Свириденко.