Україні вдалось повернути ще трьох дітей з рф та окупованих територій. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив засновник та керівник мережі порятунку Save Ukraine, Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"Це, як завжди, жахливі історії поневолення наших дітей, їх сімей, залякування, погроз, тортур… все, що відбувається сьогодні з боку окупанта на окупованих територіях і в рф", - зазначив Кулеба.

Він розповів одну із таких історій.

"Маму з маленькою дівчинкою розділила війна. Мама була не з нею в той час, як окупували населений пункт і вона з початку повномасштабного вторгнення не бачила свою доньку. Маленька дитина взагалі не памʼятає своєї матері і ось нам вдалось повернути її", - заявив Кулеба.

Він додав: "359 дітей нам вдалось повернути з часу повномасштабного вторгнення. З одного боку, це надзвичайна кількість, а з іншого боку - ми знаємо, що тисячі дітей сьогодні є заручниками і на окупованих територіях, і в рф. Вони чекають на повернення, але нажаль ми не можемо отримати інформацію від агресора про те, де вони хоча б перебувають".