Литва сьогодні, 6 червня, схвалила призначення нових послів для відразу кількох країн. Серед них була й Україна.

Уряд Литви схвалив призначення послів в Україні, Грузії, Канаді та представника в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Зокрема, новим представником в Україні призначено Інгу Станіте-Толочкене.

Станіте-Толочкене - дипломат, яка раніше обіймала посаду посла у Вірменії, з 19 серпня вона стане представником у Києві та замінить Вальдемара Сарапінаса.