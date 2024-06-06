Литва схвалила призначення нового посла в Україні [ Редагувати ]
Литва сьогодні, 6 червня, схвалила призначення нових послів для відразу кількох країн. Серед них була й Україна.
Уряд Литви схвалив призначення послів в Україні, Грузії, Канаді та представника в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Зокрема, новим представником в Україні призначено Інгу Станіте-Толочкене.
Станіте-Толочкене - дипломат, яка раніше обіймала посаду посла у Вірменії, з 19 серпня вона стане представником у Києві та замінить Вальдемара Сарапінаса.
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