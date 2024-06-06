Бронювання працівників критичної інфраструктури - одна з найбільш обговорюваних тем цього тижня. Петиція про бронювання всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, рятувальників та працівників цивільного захисту за кілька днів набрала 25 тисяч голосів. Тепер її мають розглянути у Кабміні. Як знайти баланс між мобілізацією та забезпеченням життєдіяльності в тилу? Ніна Коломієць дослідила тему.

У кількаметровому котловані, по коліна в багнюці та воді, і в мороз, і в спеку працюють аварійні бригади Кропивницького водоканалу. Робота фізично важка, техніка - потребує сили.

Валентина Давидчук, директорка Кропивницького ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград":

Один з автомобілів, який промиває каналізаційну мережу, тут взагалі і мови не може бути, що жінка буде обслуговувати. Не кожен чоловік може, у нас є два водії, які працюють на цій машині, тут настільки таке обладнання дороге, що якщо сяде непрофесіонал, воно вийде з ладу і та шланга застрягне в каналізації, тоді купа проблем.

Більшість бригад працюють без вихідних. Довелося відмовитись від поточних ремонтів, лише - аварійні. На підприємстві катастрофічно не вистачає робочих рук! Наразі відкрито майже три десятки вакансій.

Валентина Давидчук, директорка Кропивницького ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград":

З моменту настання початку війни у нас саме з Кропивницького ВКГ служить 34 людини, взагалі по всьому об'єднанню 79 людей, на жаль, бронюється дуже мало, 94 людини заброньовано лише по нашому кропивницькому підприємстві, це 50% військовозобов'язаних. Дуже не хватає працівників, особливо в літній час, коли і аварійні ситуації, в бригадах, де має бути по 4 слюсарі, то є по 2 слюсарі, тобто люди працюють і без вихідних днів, щоб виконувати якісь роботи.

Ніна Коломієць, кореспондент:

Кадровий голод відчувають нині багато підприємств із традиційно чоловічими професіями. Важку роботу, яка потребує особливої кваліфікації, виконувати просто нема кому! Брак кадрів нерідко позначається на якості послуг. У київському метрополітені від початку тижня збільшили інтервал між потягами, адже на підприємстві не вистачає машиністів.

Сергій Вовкогон, машиніст КП "Київський метрополітен":

Людей потроху призивають. Зараз ми зменшуємо парність, через місяць, якщо не забронювати, ще стане менше машиністів і інших працівників, доведеться знову парні зменшувати. І ми дійдемо до точки неповернення. Коли кількість поїздів доведеться от стрімко знизити, наприклад, інтервали будуть 10 хвилин і більше.

Б'ють на сполох і пожежники - петиція про бронювання всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, рятувальників та працівників цивільного захисту за кілька днів набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її мають розглянути у Кабміні.:

Запускати трамвай так: знаходиться контролер з лівого боку, вмикаємо і починаємо рух, закриваємо двері і рушаємо.

Раїса Тімченко все життя працює водійкою трамвая у Миколаєві. Каже, не припинила перевозити пасажирів навіть під час масованих обстрілів міста.

Раїса Тімченко, водійка трамвая:

На кожній зупинці бух-бух, ці вибухи супроводжували майже від кінцевої до іншої кінцевої. І таке відчуття було, що трамвай аж хитався.

Тепер колежанок у пані Раїси побільшало. У "Миколаївелектротрансі" зробили ставку на працевлаштування жінок.

Микола Копійка, заступник директора КП "Миколаївелектротранс":

Коли чоловічої робочої сили все менше залишається, то звертаєш увагу, що на цю посаду можна замінити жінкою. Але вони в нас дуже сильні, вони справляються з цією роботою і поставленими задачами.

На водійку тролейбуса нині навчається Олена - військовослужбовиця з 26-річним стажем. Каже, фізично важкої роботи не боїться.

Олена, навчається на водія тролейбуса:

Професія дуже цікава, професія дуже складна. Я навіть не очікувала, що буде така складність, тому що, як я сказала, у правах буква Т стоїть в кінці, тобто це найскладніше. Приємно працювати в колективі. Ми стереотипи зараз ламаємо, жінкам варто йти, але варто розраховувати власні сили, зможеш ти чи ні, бо робота важка, але немає нічого неможливого.

- Ви зараз проходите навчання, як помічаєте, чоловіків менше чи більше в групі? - Менше, тому що зараз чоловіків всіх забирають переважно. - Більше жінок? А якого віку? - Вік різний, є молоді дівчата, є мого віку. Вік різний, і ми прийшли з різних професій.

Фемінізація ринку праці - відносно новий тренд для України. І він активно набирає обертів, зауважують ейчари. Багато професій, які раніше вважалися суто чоловічими, стали гендерно рівними. Наприклад, нікого вже не дивують жінки-охоронці, водійки таксі чи навіть вантажниці.

Тетяна Пашкіна, експерт ринку праці:

Саме автоматизація складів допоможе жінкам не тягати важкі речі, просто завдяки маніпуляторам переміщувати їх на конвеєри, вони їхатимуть самі. Ми кажемо про автоматизацію, про залучення штучного інтелекту для розв'язання рутинних проблем.

Одна з мереж супермаркетів нині оголосила набір на навчання жінок-водійок вантажівок.

Любов Українець, HR-директорка мережі супермаркетів:

Від нас, як від компанії навчання, від дівчат водійок, від кандидаток - бажання - основна вимога, а далі - саме власне навчання і успішне складання іспиту, після успішного складання іспиту - працевлаштування в нашій компанії.

Утім, наші герої зізнаються: не всі вакансії можуть закрити жінки. Лишається і надважка робота, до якої залучають виключно чоловіків.

Микола Копійка, заступник директора КП "Миколаївелектротранс":

Багато працівників наших - чоловіків, було мобілізовано, але на сьогодні у нас залишаються ті професії, які не можемо замінити жінками - це наші монітори колій, дуже тяжка фізична робота, також це обслуговування контактних мереж.

Олексій Буряченко, керівник міжнародної асоціації малих громад:

Законодавством передбачено, що бронюється 50% від штатного складу такого підприємства, яке визнано підприємством критичної інфраструктури, направду тут, як на мене, також потрібно переглядати цей підхід, тому що він має бути більш індивідуально орієнтований та обґрунтований. Що я маю на увазі. Припустимо, якщо підприємство машинобудівне, металургійне, ну, такі підприємства, де класично працюють там здебільшого чоловіки, а жінку можна побачити там максимум в бухгалтерії, а то звичайно для безперервності процесу такого підприємства критичної інфраструктури потрібно збільшувати відсоток цього бронювання з 50.

Зараз у Кабміні розробляють постанову, яка регулюватиме процес бронювання, а також перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані. Аби отримати відстрочку від мобілізації могли ті, хто й справді необхідний на підприємствах критичних галузей.

🚛🆗↗️ Fozzy Group Логістика запрошує на навчання за рахунок компанії водіїв жінок для отримання категорії С

Хочеш водити великі автівки, але не маєш категорії C?

🔥Приходь на безплатне навчання та отримуй роботу водія вантажівки!🚛

Що потрібно від тебе:

🎯водійське посвідчення категорії B

🎯3 роки досвіду водіння автомобіля

🎯велике бажання розвиватися у цій професії

Навчання включає теорію, практику та складання іспиту, після якого ти зможеш отримати роботу на посаді водія вантажівки у Fozzy Group Логістика! 📑🚦🚛

Для деталей телефонуй:

☎️ 050-435-43-32

☎️ 050-304-15-02

Ми чекаємо на тебе!