Підтримати українського виробника і попит на вітчизняну продукцію. В Україні вже другий рік поспіль діє урядова Програма "Зроблено в Україні", яка надає гранти та пільгові кредити для українського бізнесу. За цей час тисячі підприємців малого та середнього бізнесу змогли відкрити власні справи чи розвинути вже наявні. А нещодавно Мінекономіки запустило спеціальний проєкт - логотип "Зроблено в Україні" для маркування вітчизняної продукції, аби мотивувати купувати українське. Як наші підприємці подаються на гранти та відкривають власні справи. Наша кореспондентка Олена Логінова вирушила на виробництво дитячого одягу, яке змогли запустити за допомогою державного гранту. Що з цього вийшло - дивіться в сюжеті.

Олена Логінова, кореспондентка:

Пані Катерино, ми знаємо, що ваш цех займається виробництвом саме дитячого одягу. Розкажіть, що зараз відшиваєте, який асортимент?

Катерина Косенко, головний технолог швацького виробництва:

Так, дивіться, в нас така зараз дуже популярна є моделька - патріотичне тату, футболки. Вони є в трьох кольорах: білі, чорні й візон.

Олена Логінова, кореспондентка:

А що ще, бачимо тут костюми дитячі?

Катерина Косенко, головний технолог швацького виробництва:

Дивіться, це така дуже цікава трійка: шортики, спідничка і бомбер, її дуже люблять дітки.

На виробництві самі розроблюють лекала для дитячого одягу, моделей вже понад 300, а ще принти, які накладають на ось такому спеціальному апараті. Використовують натуральні тканини, до речі, теж українського виробництва.

Ірина Соколова, конструктор-закрійник швацького виробництва:

Хоч моє виробництво дитячого одягу, але ми впровадили колекції family look. От, наприклад, зараз ми можемо бачити футболочки для мами та дитинки, і це дуже цікавий проєкт.

Це виробництво дитячого одягу - одне з тих, яке змогло відновити свою роботу після повномасштабного вторгнення, завдяки державній допомозі. Отримати грант за урядовою Програмою "Зроблено в Україні" - 250 тисяч грн на відкриття власної справи. На виробництві розповідають, це дало змогу запустити роботу. Бо заїжджали майже в порожній цех.

Катерина Косенко, головний технолог швацького виробництва:

Ми закуповували дуже багато обладнання. Закупили все - від великого обладнання до маленьких дрібничок - ножиці, метри й такі різні козлики, щоб було зручно працювати, запустили процес.

Тепер навіть розширюють виробництво і вже почали експортувати дитячий одяг за кордон.

Олена Логінова, кореспондентка:

- Катерино, мені дуже подобається ось ця блискуча тканина, що ви з неї відшиваєте? - З цієї тканини в нас відшита колекція святкових суконь, дитячі представлені в трьох кольорах. Це вечірні, ще є в інших кольорах. -Яка краса, дуже гарно. Це вечірні для дітей? - Це саме та, що вам сподобалась.

Програму "Зроблено в Україні" запустило Мінекономіки два роки тому. Вона спрямована на різні категорії підприємців - основний фокус на малому та середньому бізнесі. І має цілий спектр фінансових інструментів.

Це й доступні кредити - програма 5-7-9. Мікрогранти для малого бізнесу - до 250 000 грн. Гранти для ветеранів - до 1 мільйона гривень. І гранти для середнього бізнесу - до 8 млн грн. Є також компенсації для сільгоспвиробників - за придбання вітчизняної техніки повертається 25% її вартості.

Надія Бігун, заступниця міністра економіки України:

Фокус на власне виробництво - це той шлях, яким ми можемо пришвидшити зростання економіки, тобто продавати не сировину, а продавати готову продукцію.

Олена Логінова, кореспондентка:

Ми побували з вами на виробництві. А тепер подивімось з вами на готову продукцію. Це Людмила - власниця виробництва та магазину дитячого одягу. Пані Людмило, покажіть нам ваш асортимент.

Людмила Кирилова, власниця швацького цеху і магазину дитячого одягу:

Ми відшиваємо дитячий одяг і взуття для дітей від народження і до 12 років. З радістю покажу вам наші актуальні колекції. Ось, для прикладу, наша колаборація з дорослим брендом, ілюстратори малювали спеціально унікальні такі малюнки. Для матері ми робимо такі невеличкі колекції і вона також випущена для мам і для дітей. Ось можна купити Total look.

Олена Логінова, кореспондентка:

А що люди кажуть, чому їм українське подобається більше і чому зростає попит?

Людмила Кирилова, власниця швацького цеху і магазину дитячого одягу:

- Ви знаєте, така цікава історія. Нас часто плутають з італійським брендом, може, це у вас Іспанія, кажуть. - Не вірять, що це наші таке роблять? - Так, дійсно, ми привчаємо людей до того, що український продукт дійсно може бути якісним, класним, модним і стильним. Я насправді теж в українському бренді сьогодні.

Олена Логінова, кореспондентка:

Людмило, у вас тут така цікава кольорова колекція яскрава, розкажіть про неї.

Людмила Кирилова, власниця швацького цеху і магазину дитячого одягу:

Це якраз наші новинки, колекція до перемоги, бо, як відомо, у всі часи жінки й діти вдягали вбрання з квітами, тому ми розробили з квітами костюми.

Людмила розповідає, задоволена тим, що колись ризикнула і подала заявку на грант. Для цього складала бізнес-план і проходила співбесіду. Людмила закликає людей не боятися ризикувати й пробувати можливості, які дає держава.

Людмила Кирилова, власниця швацького цеху і магазину дитячого одягу:

Ти ці гроші ще не повертаєш державі, вона тобі дає на цю справу, ти працевлаштовуєш людей, створюєш нові робочі місця, платиш податки. Я б дуже рекомендувала пробувати подаватись на ці гранти, бо вони стимулюють і дають тобі оцю можливість розпочати!

Основний фокус Програми "Зроблено в Україні" не лише на підтримці вітчизняних виробників, а й на стимулюванні споживачів купувати саме українську продукцію, наголошують в Мінекономіки.

Надія Бігун, заступниця міністра економіки України:

Якщо споживачі будуть купувати більше українських продуктів - відповідно українські виробники зможуть більше цих продуктів виробляти. Запустили рекламну кампанію, у нас ідуть рекламні ролики-роз'яснення про те, що якщо ти купуєш продукти, зроблені в Україні, то приблизно до 40% вартості такого продукту в середньому повертається в економіку у вигляді зарплат, податків. Ці гроші по суті працюють всередині нашої країни, сплачують в нашу економіку.

Для мотивації купувати вітчизняне, Мінекономіки запровадило спеціальне маркування - логотип "Зроблено в Україні". Його можуть безкоштовно замовляти й розміщувати на своїх товарах виробники. А ще йде підготовка до розробки Програми Національної лояльності - "кешбеку" для тих, хто вибирає українське.