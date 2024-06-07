Телеканал "Інтер" отримав подяку від Головного управління розвідки Міністерства оборони за значний внесок у забезпеченні ГУР Міноборони України БпЛА "Сич".

Голова правління телеканалу "Інтер" Олександр Пилипець отримав подяку від представника ГУР Міноборони Андрія Юсова.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" було оголошено масштабний збір на дрони для ГУР МО України.

Ціль була 25000000.00 ₴

Фото: Подяка "Інтеру" від Головного управління розвідки Міністерства оборони

Загальними зусиллями вдалось зібрати нашим розвідникам на "пташки", які дуже якісно зарекомендували себе на полі бою.

Ми щиро вдячні всім небайдужим глядачам, які долучились до цього збору та зробили свій внесок в нашу перемогу. БпЛА "Сич" вже знищили ворожої техніки на понад сотню мільйонів доларів. А нові машини принесуть ще більше користі нашим військовим.

Фото: Нагородження подяками від Головного управління розвідки Міністерства оборони

Нагадаємо, до Дня журналіста національний телемарафон «Єдині новини» разом з колегами із медіасфери розпочали масштабний збір коштів на ударні морські дрони MAGURA V5 для Головного управління розвідки Міноборони.

Збір проводиться спільними зусиллями учасників телемарафону – Inter Media Group, Starlight Media, 1+1 Media, ТК Рада, Ми-Україна, ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» (канали «Дім» та FREEДОМ), «24 каналу» та Благодійного фонду «24», РБК-Україна, Українського радіо, TAVR Media та радіо «Промінь».

Реквізити для поповнення банки «MAGURи для ГУРу»:

Отримувач: Подолянчук Діана Станіславівна

IBAN: UA613220010000026201345832856

ІПН/ЄДРПОУ: 3413801086

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