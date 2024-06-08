8 червня православні віряни за новим церковним календарем згадують великомученика Феодора Стратилата. У народі день прозвали Федір Колодязник.

2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, і дати православних свят із фіксованою датою (неперехідні свята) змістилися на 13 днів раніше. Однак частина вірян продовжують дотримуватися колишнього календаря - збереження старого стилю залишається правом релігійних громад і монастирів.

Прикмети цього дня говорять про те, якою буде погода:

грім зранку - чекай дощу після обіду;

вночі випало багато роси - день буде погожий;

сонце сідає на заході сонця в хмарах - вночі може бути дощ;

гроза на Федора - дощі триватимуть довго.

У народному календарі 8 червня - свято Федір Колодязник. У цей час за старих часів було заведено рити колодязі, наші предки вірили, що вода в таких колодязях завжди буде чистою і зможе вберегти від пристріту.

Що не можна робити 8 червня

8 червня, як і в будь-який інший день, церква виступає проти сварок, лайки, наклепів, образ, жадібності, заздрощів, розпачу і зневіри. Не слід відмовляти в допомозі тим, хто просить.

Народні прикмети дня забороняють критикувати інших, пліткувати і розпускати чутки, байдикувати, а також не радять ухвалювати важливі рішення, які можуть вплинути на майбутнє.

Що можна робити 8 червня

Святого Феодора Стратилата вважають покровителем православних воїнів - у святого просять дати силу і витривалість, зцілити рани, позбавити від полону, допомоги в перемозі над ворогом. Цього дня можна помолитися і попросити захисту для всіх, хто воює за нашу країну і незалежність. Раніше ми розповідали, як помолитися за здоров'я та захист ЗСУ - сильна молитва за воїнів України.

За народними повір'ями в цей день слід позбутися непотрібних речей - викинути або, якщо вони в хорошому стані, то віддати нужденним. Також прийнято просити вибачення і відпускати образи. Колодязна вода цього дня вважається цілющою - наші предки у Федоров день набирали воду із семи колодязів, пили її та вмивалися, щоб зміцнити тіло і душу.

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