Костюк стала першою ракеткою України [ Редагувати ]
Українська тенісистка Марта Костюк оновила персональний рекорд і стала національною лідеркою у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
21-річна українка піднялася на 17-те місце в класифікації професіоналок. Вона обійшла найсильнішу вітчизняну тенісистку в історії Еліну Світоліну, яка опустилася на 21-шу позицію.
Костюк оновила власний рекорд. Досі молода спортсменка не перебувала так високо в рейтингу WTA. Більше того, вона показала другий результат у тенісній історії України. Світоліна восени 2017 року перебувала на третій сходинці класифікації.
До першої сотні потрапили ще три українки. На п'ять позицій вгору піднялася Даяна Ястремська (27-ме місце), а Ангеліна Калініна пішла догори на два щаблі (46-те). Тим часом досвідчена Леся Цуренко втратила аж 14 позицій і опустилася на 59-те місце.
Беззаперечним лідером рейтингу WTA залишилася Іга Свьонтек. Полька набрала 11695 залікових балів. Натомість американка Корі Гауфф випередила Аріну Сабаленко з Білорусі в боротьбі за другу позицію. Сенсаційна фіналістка "Ролан Гарроса" Ясміне Паоліні злетіла на 7-ме місце.
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