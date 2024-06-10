У Харкові запровадили аварійні відключення світла: у чому причина [ Редагувати ]
У понеділок, 10 червня, в Харкові вдень було запроваджено аварійні відключення світла для промисловості та мешканців міста.
Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.
Сьогодні, 10 червня, "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у місті Харків.
В "Укренерго" уточнили, що обсяг аварійних відключень є незначним. Вони пов'язані з технічними ускладненнями у магістральній мережі.
Також у компанії допустили перерви у електропостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
Раніше ми писали про те, що у Києві світло відключають "трохи більше" через велику кількість критичної інфраструктури.
по темі
Причина обмежень - зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня
У середу, 5 червня, в енергосистемі Україні зафіксовано значний дефіцит
В період відключень світла особливо важливо вчасно передавати показники лічильника
Зазначається, що при зміні ситуації в енергосистемі буде повідомлено окремо
Рішення про підвищення тарифу на світло буде ухвалено урядом до кінця травня