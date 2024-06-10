У понеділок, 10 червня, в Харкові вдень було запроваджено аварійні відключення світла для промисловості та мешканців міста.

Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.

Сьогодні, 10 червня, "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у місті Харків.

В "Укренерго" уточнили, що обсяг аварійних відключень є незначним. Вони пов'язані з технічними ускладненнями у магістральній мережі.

Також у компанії допустили перерви у електропостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше ми писали про те, що у Києві світло відключають "трохи більше" через велику кількість критичної інфраструктури.