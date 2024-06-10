У селі Кам’януха Волинської області виявили випадок сказу у домашнього кота. У зв'язку з цим територію населеного пункту визначили неблагополучною і застосували карантинні обмеження. Про це повідомляється на сторінці Камінь-Каширської районної військової адміністрації в Facebook.

Сказ у домашнього кота підтвердили результати експертизи. У зв’язку з цим начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук скликала засідання протиепізоотичної комісії, у ході якого затвердили план заходів, спрямований на ліквідацію вогнища захворювання.

Територію села Кам’януха визначили неблагополучною і застосували карантинні обмеження. Водночас компетентні служби контролюють епізоотичну ситуацію.

За словами фахівців, на сказ у дикій природі почасти хворіють лисиці та вовки, а з домашніх тварин - собаки та коти. Тож, щоб вберегти своїх домашніх улюбленців від цієї небезпечної хвороби, слід проводити вакцинацію.

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