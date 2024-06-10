Влада ФРН не проводитиме дострокові вибори через провал у Європарламенті [ Редагувати ]
У Німеччині завершився підрахунок голосів на виборах до Європейського парламенту, за підсумками яких третє місце посіла партія СДПН канцлера ФРН Олафа Шольца. Вона показала найгірший результат у своїй історії - 13,9%, випливає з даних виборчої комісії.
Опозиція закликала розпустити Бундестаг. В уряді ФРН на це заявили, що не розглядають перевибори.
За підсумками виборів у ФРН перше місце посів опозиційний блок Християнсько-демократичної та Християнсько-соціальної спілки (ХДС/ХСС) з 30% голосів. Друге місце здобула права партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) з 15,9% голосів. Третє - СДПН канцлера ФРН Олафа Шольца. Її результат - 13,9%.
Одразу після оприлюднення підсумків співголова АдН Аліс Вайдель заявила, що канцлер має "відкрити шлях до перевиборів".
На це офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт відповів, що у німецькому уряді не розглядають такий крок після провалу коаліційних партій.
Він додав, що приклад президента Франції Емманюеля Макрона, який розпустив парламент, не є релевантним через різницю у політичних системах двох країн.
Днем раніше президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів та проведення дострокових виборів. Він наголосив, що Франції потрібна ясна парламентська більшість, щоб "діяти у спокої та злагоді". Його партія "Ренесанс" попередньо отримала вдвічі менше голосів, ніж правий опозиційний блок "Національне об'єднання".
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