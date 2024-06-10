Правляча партія Угорщини "Фідес - Угорський громадянський союз" здобула перемогу на виборах до Європарламенту. При цьому результат став найгіршим за весь час виборів до Європарламенту: фракція втратила 2 з 13 місць.

Після опрацювання 95% бюлетенів партія "Фідес" набрала разом зі своїми партнерами по коаліції 44,39% голосів. Партія "Повага та свобода", яку очолює центрист і колишній урядовець Петер Мадьяр, отримала 29,84% голосів. Блок ліволіберальних партій (Демократична коаліція, соціалісти та "Діалог за Угорщину") отримав 8,16% голосів, націоналістична партія "Батьківщина" - 6,75%.

Згідно з результатами виборів, "Фідес" з партнерами може розраховувати на 11 місць у Європарламенті, "Повага та свобода" - на 7, ліволіберальна коаліція трьох партій - на 2 місця, а "Батьківщина" - на 1 місце. Інші партії не подолали бар'єр у 5% та не отримали жодного місця.

До цих виборів 13 місць із 21 місця, відведеного Угорщині в Європарламенті, посідала "Фідес" і християнські демократи. Ліва опозиція займала п'ять депутатських мандатів, ліволіберальна партія "Моментум" - два, праворадикальна партія "Йоббік" (рух "За найкращу Угорщину") - один.

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Вперше Угорщина брала участь у виборах до Європарламенту у 2004 році. Тоді "Фідес" також отримала менше ніж половину голосів - 47,4%. У наступні рази партія отримувала більше половини голосів.

За підсумками виборів до Європарламенту найгірший свій результат також показала партія канцлера ФРН Олафа Шольца Соціал-демократична партія (СДПН). Фракція посіла третє місце після правоцентристів з блоку ХДС/ХСС та вкрай правих з "Альтернативи для Німеччини" (АдН).

При цьому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що новий склад Європарламенту, в якому більшість місць отримає її Європейська народна партія, підтримуватиме Україну.