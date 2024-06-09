Макрон оголосив про розпуск Національних зборів [ Редагувати ]
У неділю, 9 червня, на тлі екзитполів щодо результатів виборів Європарламенту президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів (нижня палата парламенту) і призначив дострокові вибори до парламенту, передає BFM TV.
За результатами екзитполів, у Франції на виборах до Європарламенту перемагає партія Національне об'єднання проросійської Марін Ле Пен
Вибори призначено на 30 червня та 7 липня.
Я не можу поводитися так, ніби нічого не сталося. <...> Сьогодні ввечері я розпускаю Національні збори. Це рішення серйозне, важке, але насамперед це акт довіри.
За результатами екзитполів, у Франції перемагає партія Національне об'єднання проросійської Марін Ле Пен, у Німеччині - опозиційний консервативний блок ХДС/ХСС, в Австрії - ультраправа проросійська Партія свободи.
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