У неділю, 9 червня, на тлі екзитполів щодо результатів виборів Європарламенту президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів (нижня палата парламенту) і призначив дострокові вибори до парламенту, передає BFM TV.

За результатами екзитполів, у Франції на виборах до Європарламенту перемагає партія Національне об'єднання проросійської Марін Ле Пен

Вибори призначено на 30 червня та 7 липня.

Я не можу поводитися так, ніби нічого не сталося. <...> Сьогодні ввечері я розпускаю Національні збори. Це рішення серйозне, важке, але насамперед це акт довіри.

За результатами екзитполів, у Франції перемагає партія Національне об'єднання проросійської Марін Ле Пен, у Німеччині - опозиційний консервативний блок ХДС/ХСС, в Австрії - ультраправа проросійська Партія свободи.