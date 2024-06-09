Супернеділя в Євросоюзі. Сьогодні останній і вирішальний день голосування - громадяни ЄС вибирають наступний склад Європарламенту. У деяких країнах голосування вже завершилося. Які там результати екзитполів? І як відбуваються вибори в самій столиці Євросоюзу - Брюсселі? Знає Ірина Іванова.

В останній день виборів дільниці відкрились у понад 20 країнах Євросоюзу. Серед них ті, що отримають найбільше місць у Європарламенті - Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Польща. Попередні опитування показали зростання популярності крайніх правих сил. Цей прогноз уже підтвердили вибори в Нідерландах - вони відбулися у четвер. Там партія ультраправого політика Герта Вілдерса, противника допомоги Україні та розширення Євросоюзу, посіла друге місце і, за попередніми даними, отримає сім крісел у Європарламенті.

Герт Вілдерс, лідер "Партії свободи:

Ви бачите, що у багатьох європейських країнах партії, як моя, збільшують популярність і виграють місця - хай то в Бельгії, Франції, Австрії чи Італії. Ми стаємо сильнішими. Сподіваюсь, ми зможемо обʼєднати зусилля, і працюватимемо як одна спільна група, а не декілька, щоб мати сильнішу позицію в Європарламенті.

Попри зростання популярності правих, опитування прогнозують, що найбільша політична сила в Європарламенті - проукраїнська Європейська народна партія збереже перше місце. Це демонструє, зокрема, дослідження, яке провело видання "Політіко". Номер один у списку цієї політсили - голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, вона проголосувала на дільниці в Німеччині. Вона - головна претендентка на крісло президента Єврокомісії. За умови підтримки новообраного парламенту.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Кожна країна Євросоюзу проводить голосування відповідно до національних законів. У Бельгії сьогодні обирають одночасно регіональний, національний та європейський парламенти. Голосування - це не жест доброї волі, а прямий обовʼязок громадян. За невиконання - карають штрафом. Також у Брюсселі сьогодні голосують тисячі іноземців з усього ЄС.

Виборці, яких ми опитали, бажають бачити Європу сильнішою.

Марчін Клос, учасник голосування:

Я підтримую проєвропейський курс. Я вірю в обʼєднану Європу і хочу, щоб європейські нації були ближче одна до одної. Сьогодні зовнішні фактори значно вагоміші, ніж вони були на виборах пʼять років тому. Безпека та оборона стали ключовими й вплинули на мій вибір.

Сара Рейнью, учасниця голосування:

Нещодавно я змінила країну проживання, тому мій погляд на політичні питання дещо змінилась, бо я бачу, як політика впливає на моє життя. З огляду на конфлікти, бюрократію, якої, на мою думку, дуже багато в Європі, а також інфляцію. Я б казала, що зовнішні виклики, такі як конфлікти, суперважливі, бо сильно впливають на економіку та соціальне життя, тому нам усім треба брати відповідальність за свій вибір.

Луїс Каштелу-Бранку, учасник голосування:

Я голосував за правих. Я б хотів, щоб Європа була більш незалежна економічно, щоб вона могла захистити себе, і в це треба інвестувати, але також брати до уваги міжнародну ситуацію, наприклад, конфлікти, бо ми живемо у світі, де країни дуже повʼязані між собою.

Загалом право вибору в Євросоюзі мають понад 370 мільйонів громадян. Згідно з опитуванням, проведеним напередодні голосування, прийти на дільниці мали намір понад 70 відсотків виборців. Перші результати голосування будуть відомі у ніч на понеділок.