Ситуація напружена. По всій лінії фронту відбуваються бомбардування керованими авіаційними бомбами, а також застосуванням артилерійського озброєння.

Про це розповів Володимир Назаренко, позивний "Сонечко", офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ворог здійснює пересування, накопичення, підтягує якісь резерви. Постійно ворог проявляє активність і наші Сили оборони дають йому відсіч. Ми розуміємо, що сучасна війна - це війна технологій, Ворог так чи інакше використовує РЕБи, як і Сили оборони. Дрони - це витратний матеріал, але краще, щоб воювали вони.

Стрілецьке та більш важке озброєння вогневої підтримки, артилерія також застосовується. Кожне озброєння займає свою нішу. Ми розуміємо нашу глобальну мету в перемозі - винищити ворога та подавити вогневу потужність. Ворог використовує різні тактику - від малих груп до великих броньованих угруповань, які намагаються прорвати ділянку фронту", - сказав Назаренко.