Не запливати за буйки, не бавитися у воді та головне - при штормі у два бали у воду не заходити й дбати про безпеку: у разі тривоги спускатися в укриття. В Одесі офіційно стартував пляжний сезон. Щоправда, наразі з обмеженнями в один пляж. Мова про "Калетон".

Утім, за словами очільника Одещини Олега Кіпера, загалом планують надати доступ до 20 таких локацій у місті й районі. Чи готові одеські пляжі приймати відпочивальників - репортаж Андрія Анастасова.

Одеса. Попри похмуру погоду подекуди, на пляжах - десятки людей. Купатися в морі місцеві почали ще у квітні - щойно прогрілася вода!

Данило, житель Одеси:

Сьогодні свіжа - десь градусів дев'ятнадцять-двадцять, три дні тому була тепліша.

Але тепер сезон розпочато офіційно. Підприємцям-орендарям пляжів видають дозволи на роботу за умови виконання певних вимог. Так, на відмінну від минулого року, тепер там, де є хвилеломи в морі не обов'язково встановлювати загороджувальну протимінну сітку, натомість обов'язково треба мати поруч хоча б найпростіше укриття.

Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської ОВА:

Ви ж розумієте, що на сьогодні, на жаль, ворог використовує проти мирної Одещини балістичну зброю - і час дольоту балістичної ракети до узбережжя Одещини не перевищує трьох хвилин, тому це має бути бомбосховище, яке в піший доступності від пляжу.

Першим ці вимоги виконав ось цей пляж. Його засновник розповідає: обстежили морське дно на небезпечні предмети, придбали рятувальний човен, гучномовець, щоб попереджати людей про повітряну тривогу, та обладнали медичний пункт для надання першої допомоги.

Юрій Дегас, засновник пляжу:

Весь персонал підготовлений: знає, як діяти при загрозі якоїсь небезпеки, як супроводжувати людей, куди направляти. Рятувальники по всьому периметру: кожну годину охорона робить обхід території та постійно наглядає за ситуацією в морі.

Але головне: зробили поруч два сховища. Одне - бункерного типу, інше - мобільне. Обидва можуть одночасно прихистити до ста людей. Обійшлося це у півмільйона гривень.

Тут повністю армовані стіни та залитий монолітний бетон.

На наше прохання експерт перевіряє ці сховища. Каже, базові вимоги дотримані: є питна вода, вентиляція, аптечка…

От бачимо: є світло - працює!

Але зазначає: вочевидь, кількість місць недостатня для всіх людей, які відпочивають на пляжі. Мовляв, таких укриттів має бути більше на ділянці. І пропонує скористатися досвідом Ізраїлю, де також є пляжі й постійна загроза обстрілів.

Денис Зейналов, координатор групи громадського моніторингу ОЗОН в Одеській області:

Їхній досвід говорить про те, що розміщення великої кількості невеликих укриттів для невеликої кількості людей, але великої кількості самих укриттів вздовж берегової лінії - рятують життя. Там є чітка схема, чіткі вказівники, тобто зрозуміло, куди бігти в такому випадку.

При цьому поруч - пляжі, які (принаймні поки що) не отримали дозволів на роботу. Але там також чимало відпочивальників - і заборонити їм купатися правоохоронці не мають законних підстав. Люди кажуть: перебувають тут на свій страх і ризик, та стурбовані тим, що на узбережжі бракує укриттів.

Так, воно страшно, коли воно бахкає, звичайно, але куди нам діватися - ми так живемо вже давно.

Наталія Царюк, туристка з Чернівців:

Люди надіються на краще, надіються на свою зірку, надіються на те, що повезе, омине і так далі, а звичайно, для влади це як би дзвіночок, що треба щось робити.

Втім, у службі з надзвичайних ситуацій наголошують: на пляжах, які ще не пройшли перевірку та не мають укриттів і рятувальних постів, купатися вкрай небезпечно. Хоча б тому, що фахівці-водолази не обстежили дно.

Марина Аверіна, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

Тому що будь-який камінь, будь-яка коряка - діти можуть просто забігти й пірнути головою, вдаритись - у нас так само кожен рік є такі випадки, через що гинуть діти, гинуть дорослі, тобто ніхто не може дати гарантію, що вони чисті, і що у воді там нічого немає.

Тож людям пропонують трішечки почекати. За даними обласної військової адміністрації, у найближчі два тижні в Одесі та Одеському районі мають офіційно відкритися близько двадцяти пляжів, а також лагуна в Ізмаїльському районі.