В Україні було створено петицію щодо блокування "Tik-tok" на території України. Про це свідчить текст петиції на сайті petition.kmu.gov.ua.

Серед причини виділяють:

1. Соціальна мережа TikTok користується популярністю як серед пересічних громадян України, так і серед держслужбовців, військовослужбовців та інших дотичних до чутливої інформації (особливо в умовах російсько-української війни). TikTok належить китайській компанії ByteDance. За своїм законодавством Китай може використовувати свої закони про національну безпеку для доступу до значної кількості особистої інформації, яку TikTok, як і більшість соціальних мереж, збирає від своїх користувачів. Китай відкрито співпрацює та надає допомогу росії у війні проти України. Таким чином, ця інформація може використовуватись в розвідувальних та/чи шпигунських цілях, що несе загрозу національній безпеці України та оборонним можливостям нашої держави.

2. Використовуючи свій вплив на компанію-власницю TikTok, Китай може чинити тиск на соціальну мережу з метою формування контенту, який розповсюджується назагал, просуваючи певні наративи, що негативно може впливати не тільки на розповсюдження ворожої пропаганди в Україні, але і формування інформаційного поля та сприйняття України в різних країнах. На сьогоднішній день відомо, що українські відео та інформація про російсько-українську війну часто підпадає під цензуру соціальної мережі. З іншого ж боку, до прикладу в березні цього року Центр протидії дезінформації при РНБО видав цілу мережу, яка в ТіkТоk займається російською пропагандою, що вкотре підтверджує толерування соцмережею ворожої російської пропаганди.

3. За словами помічника міністра оборони США з космічної політики, Китай протягом десятиліть використовував свій кіберпотенціал для викрадення конфіденційної інформації, інтелектуальної власності та досліджень у державних і приватних установах США, включаючи базу оборонної промисловості. Росія, яка відкрито співпрацює з Китаєм, веде постійну зловмисну ​​кібердіяльність для підтримки своїх глобальних шпигунських кампаній, крадіжки інтелектуальної власності, руйнування критичної інфраструктури та поширення дезінформації. За його словами, Росія також продемонструвала, що використовує кібер засоби як ключовий компонент своєї воєнної стратегії, зокрема проти України. Блокування TikTok та діяльність в кіберпросторі є важливою роботою в здатності стримувати російську агресію та підтримувати безпеку нашої держави.

4. Алгоритми TikTok пропускають відкриту дезінформацію. Згідно зі звітом за 4 червня соціальна мережа TikTok схвалила рекламу, що містить політичну дезінформацію, напередодні європейських виборів. Міжнародна агітаційна група Global Witness створила 16 рекламних оголошень, націлених на ірландську аудиторію з неправдивою інформацією про вибори в ЄС цього тижня, і намагалася отримати їх схвалення на трьох платформах, в тому числі в TikTok. Фальшиві оголошення містили вміст, який міг становити ризик для виборчих процесів. TikTok, у свою чергу, схвалив публікацію всіх 16 оголошень з дезінформацією, що вкотре підтверджує ненадійність соцмережі в інформаційному плані.

Раніше ми писали про те, що у TikTok сподіваються обійти заборону в США.