У вівторок, 11 червня, стало відомо про те, що на фронті загинула українська військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева.

Про це у Facebook повідомила її сестра Валерія. Обставини загибелі наразі невідомі.

Рязанцева під час Революції Гідності витягувала поранених на вулиці Інститутській. А в перший день повномасштабного вторгнення "Ялта" пішла до військкомату у Києві, згодом вступила до підрозділу тероборони.

До 24 лютого 2022 року вона працювала стилісткою, зокрема одягала акторів "Кварталу 95"

Раніше ми повідомляли про те, що на фронті загинув відомий артист, художник і стиліст.