На фронті загинула українська військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева [ Редагувати ]
У вівторок, 11 червня, стало відомо про те, що на фронті загинула українська військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева.
Про це у Facebook повідомила її сестра Валерія. Обставини загибелі наразі невідомі.
Рязанцева під час Революції Гідності витягувала поранених на вулиці Інститутській. А в перший день повномасштабного вторгнення "Ялта" пішла до військкомату у Києві, згодом вступила до підрозділу тероборони.
До 24 лютого 2022 року вона працювала стилісткою, зокрема одягала акторів "Кварталу 95"
Раніше ми повідомляли про те, що на фронті загинув відомий артист, художник і стиліст.
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