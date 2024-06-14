G7 за підсумками саміту вирішила передати Україні 50 млрд доларів до кінця року [ Редагувати ]
Країни "Великої сімки" (G7) до кінця року нададуть Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок прибутків від російських активів.
Про це йдеться у комюніке лідерів за підсумками саміту G7 в Італії.
Лідери країн G7 підкреслили, що прагнуть розвіяти думку про те, що час на боці росії і вона зможе викликати економічний крах України.
Для підтримки поточних та майбутніх потреб України у зв'язку з тривалою обороною проти Росії, G7 запустить прискорені надзвичайні кредити (ERA) для України, щоб надати додаткове фінансування у розмірі приблизно 50 мільярдів доларів США до кінця року, - зазначається в комюніке.
Кредит буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів у країнах Заходу. Лідери G7 також підтвердили, що російські активи в їхніх країнах залишаться замороженими, доки росія не припинить свою агресію і не відшкодує завданих Україні збитків.
Ми маємо намір розподіляти це фінансування через різні канали, які спрямовують кошти на військові, бюджетні та реконструкційні потреби України у рамках наших відповідних правових систем та адміністративних вимог, - йдеться у комюніке.
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