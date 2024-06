Українські сили використали щонайменше 70 безпілотників для удару по російській авіабазі Морозовськ. Про це розповів глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в коментарі проєкту The War Zone.

За його словами, операція була розпочата з території України і щонайменше 70, а може і більше українських безпілотників Dragon і Splash завдали удару по аеродрому.

Глава ГУР додав, що наразі триває оцінка збитків:

The War Zone зазначає, що аеродром Морозовськ, розташований у Ростовській області росії, є домом для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, які є основною зброєю у війні.

Тим часом на знімках від Planet Labs видно пошкодження покриття ангару, що розташований на пероні техобслуговування, а всередині видно два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Також OSINT-аналітик Бреді Афрік опублікував супутникові знімки аеродрому Морозовськ в Ростовській області рф до та після атаки в ніч на 14 червня.

The aftermath of Ukraine's recent strike on Morozovsk air base in Russia is visible in new satellite imagery.



The base was last struck by Ukraine earlier this year in April. pic.twitter.com/Rccg95iIGj