"Щонайменше 70 БПЛА": Буданов розповів про атаку на Морозовськ [ Редагувати ]
Українські сили використали щонайменше 70 безпілотників для удару по російській авіабазі Морозовськ. Про це розповів глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в коментарі проєкту The War Zone.
За його словами, операція була розпочата з території України і щонайменше 70, а може і більше українських безпілотників Dragon і Splash завдали удару по аеродрому.
Глава ГУР додав, що наразі триває оцінка збитків:
Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки.
The War Zone зазначає, що аеродром Морозовськ, розташований у Ростовській області росії, є домом для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, які є основною зброєю у війні.
Тим часом на знімках від Planet Labs видно пошкодження покриття ангару, що розташований на пероні техобслуговування, а всередині видно два винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Також OSINT-аналітик Бреді Афрік опублікував супутникові знімки аеродрому Морозовськ в Ростовській області рф до та після атаки в ніч на 14 червня.
The aftermath of Ukraine's recent strike on Morozovsk air base in Russia is visible in new satellite imagery.— Brady Africk (@bradyafr) June 14, 2024
The base was last struck by Ukraine earlier this year in April. pic.twitter.com/Rccg95iIGj
Раніше Буданов заявив, що на фронті в Україні зараз складний період, але армагедону не буде.
по темі
Перші партії артилерійських боєприпасів, закуплених за ініціативою Чехії, вже прибувають до України
У пʼятницю, 14 червня, окупанти завдали ракетного удару по Шостці Сумської області
У суботу вранці, 15 червня, у Київській області вогнеборці нарешті ліквідували пожежу, яка виникла на підприємстві ще три доби тому
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у путіна ті самі меседжі, що й у Гітлера
Сили оборони України за добу ліквідували ще 1090 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення зросли