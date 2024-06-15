Сиріла Рамафосу переобрали президентом ПАР [ Редагувати ]
Сиріл Рамафоса переобраний на посаду президента Південно-Африканської республіки. Про це повідомляє Reuters.
Президент ПАР обирається таємним голосуванням у Національній асамблеї (парламенті) країни. Рамафоса отримав голоси 283 парламентаріїв, за його основного суперника проголосували 44 особи.
Кандидатуру Рамафоси підтримали як депутати очолюваного ним "Африканського національного конгресу", так і парламентарі опозиційної коаліції "Демократичний альянс". Незадовго до цього ці два блоки, які посіли перші два місця за підсумками парламентських виборів, домовилися про створення уряду національної єдності.
Президент ПАР обирається Національною асамблеєю п'ять років. Голосування відбувається на першому засіданні після парламентських виборів. Для Рамафоси новий президентський термін буде другим і, згідно з конституцією, останнім.
Парламентські вибори до ПАР відбулися 29 травня. За їхніми підсумками, "Африканський національний конгрес" уперше з моменту закінчення апартеїду отримав менше половини голосів виборців.
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