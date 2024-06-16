Прем'єрка Італії про допомогу Україні у війні: Якщо росія не погодиться з цим, ми примусимо її здатися [ Редагувати ]
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що міжнародна спільнота повинна об'єднати свої зусилля для захисту України. Якщо росія не погодиться на це, її примусять здатися.
Про це вона сказала під час Саміту миру у Швейцарії, повідомляє hromadske.
Захист України вимагає об'єднання всіх зусиль міжнародної спільноти. Якщо росія не погодиться, ми змусимо її здатися, — заявила Мелоні.
Вона підкреслила, що потрібно встановити мінімальні умови для мирної дискусії, але мир не означає, що Україна повинна здатися, як вважає лідер росії володимир путін.
Раніше путін заявив про нові пропозиції щодо "мирного врегулювання" війни проти України. Він вимагає відмови Києва від вступу в НАТО та визнання Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму російськими територіями.
росія також оголосила, що буде використовувати пропозиції путіна у співпраці з Китаєм.
15-16 червня у Швейцарії проходить Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Конференція ґрунтується на попередніх дискусіях, включаючи українську "формулу миру" та інші мирні пропозиції, засновані на Статуті ООН та основних принципах міжнародного права.
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