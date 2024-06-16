Які заяви щодо продовольчої безпеки лунали у Швейцарії: відповідь Юлії Свириденко [ Редагувати ]
Один з пунктів формули миру Президента Зеленського, винесений на саміт у Швейцарії, це продовольча безпека. Що передбачає цей пункт? Які пропозиції лунали від інших країн? Моя колега Тетяна Логунова про все розпитала Юлію Свириденко, першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України. Інтерв'ю - далі.
Вітаю, пані Юліє. Ваша тема на Глобальному саміті миру - продовольча безпека, один із трьох пунктів, які обговорювали учасники конференції. Яку позицію України ви доносили учасникам саміту?
Юлія Свириденко, міністр економіки України:
Продовольча безпека - це один з пунктів, який дійсно розглядався тут протягом двох днів саміту, цього безперсонального заходу, я б сказала, ми тут побачили найбільшу підтримку України, мені здається, за всі роки незалежності, така кількість лідерів держав і міжнародних організацій, і це пункт, по якому є спільна позиція усіх учасників, що не можна використовувати продовольчу безпеку як зброю, і були сьогодні представлені на дискусії голови держав з Африки, Азії, Латинської Америки, і всі підтвердили, що війна в Україні, повномасштабна війна спричинила зростання цін на продовольчу продукцію в їхніх країнах, привела до збільшення кількості людей, які можуть потерпати від голоду, і тому одностайно всі підтримували позицію України про те, що морські порти мають бути захищені, навігація має бути вільною, і наші фермери мають мати доступ до фінансового ресурсу, для того, щоб продовжувати свою діяльність, і це була одностайна позиція всіх панелістів сьогоднішньої зустрічі.
Одностайно, тобто ніяких проблем з узгодженням цього пункту не було?
Юлія Свириденко, міністр економіки України:
Були різні інструменти й заходи, які пропонувала та чи інша країна, але якщо підсумувати, то перше, має бути чіткий міжнародний наратив, хто винен у цій війні, хто її розпочав. Це росія, це путінська росія. Другий аспект, це те, що портова інфраструктура має бути захищена. Третє, морські шляхи мають бути розміновані, і таким чином має бути забезпечена Україна. Має бути забезпечена стабільне судноплавство. І, звичайно, наші фермери, які потребують особливої підтримки й уваги.
Чи є якийсь реальний механізм, як змусити росію виконувати ці вимоги?
Юлія Свириденко, міністр економіки України:
Я думаю, що тільки об'єднанням наших зусиль, партнерів. Я думаю, що той факт, що тут понад сто країн, організації зібралися довкола єдиної теми, як принести мир в державу, говорить про те, що це і має стати механізмом тиску на агресора.
Я знаю, що на Саміті говорили й про розмінування території України. Чи вдалося досягти якихось результатів?
Юлія Свириденко, міністр економіки України:
Звичайно, підіймалися. Є навіть коаліція з розмінуванням. Будуть збільшені можливості, потужності цієї коаліції для того, щоб здійснювати розмінування морських шляхів більш пришвидшеними темпами, тому що усі розуміють, що це одна з передумов для того, щоб забезпечити вільне судноплавство і безпеку судноплавства в Чорному морі.
Дякую вам за інтерв'ю!
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