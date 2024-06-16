Сили оборони знищили С-300 і С-400, які обстрілювали Харків - Терехов (відео) [ Редагувати ]
Через дозвіл країн-союзниць бити західною зброєю по військових об'єктах на території росії, в останні дні відчутно зменшились обстріли Харкова. Зокрема Сили оборони знищили пускові установки С-300 та С-400, з яких росіяни обстрілювали місто.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів Харківський міський голова Ігор Терехов.
"Більш-менш спокійно зараз у Харкові, але це може змінитися у будь-який момент, тому потрібно бути дуже і дуже обережними. Завдяки чому, з чим це пов'язано - перш за все був наданий дозвіл і можливість нашим військовим бити по об'єктах військових на території рф. Були ліквідовані пускові установки С-300, С-400, які обстрілювали місто Харків. Тому трошки легше на сьогодні є, але зберігається у ворога можливість обстрілювати Харків тактичною авіацією, КАБами, "шахедами"...
З території активних бойових дій до нас евакуйовуються люди, ми їх розміщуємо, створили хаб, оформлюємо матеріальну допомогу, робимо документи", - розповів Ігор Терехов.
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