Канада надасть Україні понад 15 млн доларів. Кошти будуть направлені на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Про це свідчить заява прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за підсумками його участі у Саміті миру в Швейцарії.

За словами Трюдо, Канада надасть підтримку Україні в заміні пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.

Пакет допомоги передбачає:

підтримку вразливих дітей, молоді з груп ризику та реінтеграцію дітей-переселенців, які повертаються в Україну, шляхом покращення послуг із захисту дітей та сімейних форм догляду;

покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів;

підвищити обізнаність сімей та громадянського суспільства про процес пошуку зниклих безвісти;

підтримувати чоловіків, які пережили сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, у тому числі військовополонених.

Окрім цього близько 12 млн доларів буде направлено на розмінування території України та фінансування роботи МВФ із просування економічних реформ в Україні.

Раніше ми писали про те, що Канада виділить понад 55 млн доларів на системи ППО для України.