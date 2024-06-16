Канада виділить Україні близько 15 млн доларів: куди підуть кошти [ Редагувати ]
Канада надасть Україні понад 15 млн доларів. Кошти будуть направлені на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.
Про це свідчить заява прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за підсумками його участі у Саміті миру в Швейцарії.
За словами Трюдо, Канада надасть підтримку Україні в заміні пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.
Пакет допомоги передбачає:
- підтримку вразливих дітей, молоді з груп ризику та реінтеграцію дітей-переселенців, які повертаються в Україну, шляхом покращення послуг із захисту дітей та сімейних форм догляду;
- покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів;
- підвищити обізнаність сімей та громадянського суспільства про процес пошуку зниклих безвісти;
- підтримувати чоловіків, які пережили сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, у тому числі військовополонених.
Окрім цього близько 12 млн доларів буде направлено на розмінування території України та фінансування роботи МВФ із просування економічних реформ в Україні.
Раніше ми писали про те, що Канада виділить понад 55 млн доларів на системи ППО для України.
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