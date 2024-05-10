Канада вирішила сьогодні, 10 травня, оголосити про виділення Україні нової військової допомоги. Йдеться про посилення ППО.

Про це повідомляє Міноборони Канади.

Відомство пише, що Блер зустрівся зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Вони обговорили спільні зусилля з підтримки України та роботу зі зміцнення оборони і потенціалу стримування НАТО, зокрема в країнах Балтії, де Канада і Німеччина очолюють багатонаціональні бойові групи Північноатлантичного альянсу.

Блер оголосив, що Канада виділить 55,6 мільйона доларів на ініціативу Німеччини під назвою "негайні дії з протиповітряної оборони" на підтримку України.

Ця ініціатива, запущена Німеччиною у квітні 2024 року, об'єднує гроші та ресурси міжнародної спільноти для швидкого пошуку і доставки систем ППО для України. Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, унаслідок яких загинули тисячі українців і були зруйновані лікарні, електростанції та житлові будинки.