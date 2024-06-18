"Бостон Селтікс" вдома обіграв "Даллас Маверікс" з рахунком 106:88 у п'ятому матчі фінальної серії плей-офф Національної баскетбольної асоціації і став чемпіоном 18-й раз.

У складі "Бостона" найрезультативнішим гравцем став Джейсон Тейтум, який набрав 31 очко. У "Далласа" найбільше очок набрав словенець Лука Дончич - 28. Рахунок у серії до чотирьох перемог став 4-1 на користь "Бостона".

"Бостон" виграв чемпіонат НБА у 18-й раз і став найтитулованішою командою в історії ліги, обігнавши "Лос-Анджелес Лейкерс" (17). Попередній титул "Бостон" виборов у 2008 році.

Джейлен Браун, який виступає за "Бостон", визнаний найціннішим гравцем фінальної серії плей-офф Національної баскетбольної асоціації (НБА). У фінальній серії Браун у середньому за матч набирав 20,8 очка, робив 5,4 підбирання та 5 передач.

Український захисник "Бостона" Святослав Михайлюк зіграв на майданчику лише 38 секунд. За цей час зробив одне підбирання.

Святослав Михайлюк проводить шостий сезон в НБА. Він уже виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пістонс", "Оклахому Сіті Тандер", "Торонто Репторс", "Нью-Йорк Нікс", "Шарлотт Горнетс" і тепер "Бостон Селтікс".



Михайлюк - один з двох українських легіонерів у НБА. За "Сакраменто Кінґз" з Західної конференції виступає центровий національної збірної Олексій Лень.