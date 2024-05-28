Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який зіграє у фіналі НБА [ Редагувати ]
Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, команда якого вийшла у фінал Національної баскетбольної асоціації. У фіналі Східної конференції "Бостон Селтікс", за який він грає, всуху переміг "Індіану Пейсерс" (4:0 у серії).
У серії проти "Пейсерз" український захисник "Бостона" взяв участь лише в одному матчі - Михайлюк вийшов на паркет у другій грі, наприкінці останньої чверті. Святослав відіграв понад хвилину та записав собі в актив три очки.
В останньому матчі серії "Селтікс" здобули виїзну перемогу - 105:102.
За всю історію лише один українець, Станіслав Медведенко, грав у фіналі НБА - з "Лос-Анджелес Лейкерс" у 2001 та 2002 роках став дворазовим чемпіоном НБА.
У фіналі НБА "Селтікс" Михайлюка зіграють проти переможця матчевої серії між "Даллас Маверікс" та "Міннесота Тімбервулвз" (рахунок у серії 3:0).
Для "Бостона" цей фінал стане першим за 14 років. У сезоні 2009/2010 "Селтікс" поступилися у фінальній серії "Лос-Анджелес Лейкерс".
Святослав Михайлюк проводить шостий сезон в НБА. Він уже виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пістонс", "Оклахому Сіті Тандер", "Торонто Репторс", "Нью-Йорк Нікс", "Шарлотт Горнетс" і тепер "Бостон Селтікс".
Михайлюк - один з двох українських легіонерів у НБА. За "Сакраменто Кінґз" з Західної конференції виступає центровий національної збірної Олексій Лень.
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