Украинский центровой Алексей Лэнь не смог закрепиться в составе клуба НБА "Торонто Рэпторз", за который сыграл всего семь матчей. О решении расторгнуть контракт с "украинским великаном" в самом разгаре сезона "динозавры" сообщили на своей странице в Twitter.

Official: We've waived centre Alex Len pic.twitter.com/DjRLSc34Fx — Toronto Raptors (@Raptors) January 19, 2021

27-летний Лэнь дебютировал в "Торонто", с которым он подписал годичный минимальный контракт на $2,3 млн, всего лишь 30 декабря. Украинец провел на площадке почти 11 минут, в среднем набирал 2,3 очка, делал 1,6 подбора и 0,9 блоков.

"Динозавры" впервые за последние 15 лет начали сезон с трех поражений подряд. После 13 сыгранных матчей в активе канадцев 5 побед и 8 поражений, что позволяет занимать 13 место из 15 команд восточной конференции.

В "Торонто" наш соотечественник перешел из "Сакраменто Кингз" в конце ноября 2020-го. Прошлый сезон Лэнь начинал в "Атланте", но по ходу чемпионата его обменяли в "Сакраменто". За год он сыграл 55 матчей, в среднем за игру набирал 8 очков и делал 5,8 подбора.

Ранее Алексей также выступал за "Финикс". За семь сезонов в НБА украинец в среднем набирал 8 очков и делал 6,3 подбора. О дальнейших планах уроженца Антрацита в Луганской области, пока неизвестно.

Напомним, что чемпионом НБА 2020 года в 17-й раз стал калифорнийский клуб "Лос-Анджелес Лейкерс".